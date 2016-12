Napoli, a Dimaro si discute il rinnovo di Hamsik: incontro tra il suo agente e De Laurentiis

Sistemata - per ora almeno - la questione Higuain, il presidente De Laurentiis si può finalmente concentrare su Marek Hamsik. E mentre lo slovacco intensifica il programma di lavoro differenziato per tornare il prima possibile a disposizione di Sarri e unirsi al resto del gruppo, a Dimaro è arrivato ieri il suo procuratore, Juraj Venglos.



L'agente del capitano del Napoli ha alloggiato nello stesso albergo che ospita la squadra e, soprattutto, il presidente De Laurentiis: una sistemazione che in mattinata ha quindi favorito un primo incontro tra i due. Un colloquio utile per gettare le basi del rinnovo del contratto di Hamsik fino al 2020: lo slovacco ha sempre manifestato l'intenzione di legarsi a vita con il Napoli, ora però serve dare concretezza alle parole sin qui spese.