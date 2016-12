Nani, niente Inter: ufficiale al Valencia

Dopo i primi ammiccamenti risalenti a marzo ("non mi dispiacerebbe giocare con i nerazzurri), qualche settimana fa in Portogallo davano per certo lo sbarco di Nani all'Inter. La verità è che l'esterno portoghese non è mai stato una prima scelta di Ausilio e Mancini, che in quel ruolo continuano a battere altre piste (Berardi, Candreva e Bernardeschi).



Chi, invece, ha da subito spinto sull'acceleratore è stato il Valencia in cerca di riscatto dopo una stagione fallimentare. Il club spagnolo in pochi giorni ha trovato l'accordo con il giocatore e con il Fenerbahce, così a 29 anni Nani proverà a rilanciarsi in un campionato di primo livello dopo la buona stagione in Turchia.