Nainggolan spaventa la Roma: "Non so se resto, mi vuole Conte"

Dal ritiro del Belgio, Radja Nainggolan mette un grosso punto interrogativo sul suo futuro alla Roma . In conferenza stampa, il centrocampista belga ribadisce la corte serrata del Chelsea. "Conte mi voleva già alla Juve, ma io gli ho detto che non ci sarei mai andato - ha spiegato -. Ora sta cercando di convincermi ad andare al Chelsea, abbiamo fatto una chiacchierata. Se resterò a Roma? Vedremo, non lo so".

Le sirene del Chelsea si fanno sempre più intriganti e Nainggolan è fortemente tentato da una nuova avventura in Premier League. "Conte è un bravo allenatore - ha proseguito -. Mi ha detto cosa si aspetta da me. E' importante sapere che un tecnico ti vuole cosi' tanto".



In soccorso del nuovo mister arrivano anche i due compagni di Nazionale del Ninja, Courtois e Hazard, punti di forza del club londinese. "Cercano di convincermi ad andare a Londra con loro, ma vedremo cosa succederà. Ora mi concentro completamente sull'Europeo. Voglio giocare un buon torneo in modo da dimenticare anche la delusione dell'ultimo Mondiale". Intanto, però, i tifosi della Roma non possono dormire sonni tranquilli.