Nainggolan resta alla Roma, accordo col Cagliari 

10:29 - Sta per arrivare la tanto attesa fumata bianca per Radja Nainggolan alla Roma. In giornata Sabatini ha incontrato più volte il Cagliari e ha trovato un accordo di massima per l'altrà metà del cartellino del centrocampista belga. Dopo le dichiarazioni di Pallotta e Rudi Garcia l'affare si è sbloccato e il ds giallorosso sta per chiudere con l'amico Capozucca: si parla di circa 20 milioni di euro e il prestito di un giovane, Carbonero su tutti.

Alla fine ha pesato la volontà del giocatore e i giallorossi hanno fatto uno sforzo economico non indifferente per trattenerlo. Nainggolan resta e questo è il primo colpo di mercato della Roma. Un'operazione importante sbloccata dall'arrivo nella Capitale di James Pallotta. Dopo l'incontro con Rudi Garcia si è capito che non si poteva rinunciare al belga, vero guerriero in mezzo al campo in questa stagione. L'unico a salvarsi sempre anche nei momenti bui.



SONDAGGIO PER BACCA

La Roma cerca un attaccante top per la prossima stagione e ha sempre gli occhi su Bacca. Il SIviglia però non vuole far sconti e difficilemente i giallorossi riusciranno a strappare il giocatore a una cifra inferiore a quella della clausola rescissoria, 25 milioni di euro. Nel frattempo Sabatini ha già incontrato due volte l'entourage del giocatore per cercare di trovare un accordo. Lo sponsor dell'affare è Cordoba che sta cercando di convincere il connazionale a sposare la causa giallorossa. I due sono molto amici e questo è il jolly che la Roma ha giocato. L'affare resta difficile per la richiesta alta del Siviglia che non ha intenzione di fare sconti.