Muntari, addio all'Italia: "Con Mou ho vinto tutto, vado via a testa alta"

Sulley Muntari è pronto per la sua nuova avventura all'Al-Ittihad. "In Italia con l'Inter di Mourinho ho vinto tutto, vado via a testa alta - ha detto il ghanese alla Clinica Humanitas di Rozzano, dove ha effettuato le visite per il nuovo club - Mi porto dietro bei ricordi sia dell'Inter che del Milan. Un giorno tornerò in Italia, è la mia seconda casa. Un saluto ai tifosi del Milan, resto un loro tifoso. Saluto anche quelli dell'Inter".