Mourinho vuole Bonucci allo United: sul piatto 30 milioni di sterline

Non solo Chelsea e Manchester City. Leonardo Bonucci è finito anche nel mirino di José Mourinho , che vorrebbe portare il difensore della Juve e della Nazionale al Manchester United. Lo scrive il tabloid inglese 'Daily Star Sunday', secondo cui la dirigenza dei Red Devils avrebbe pronta un'offerta da 30 milioni di sterline da recapitare alla Juve. Che dal canto suo non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore e certamente non per quella cifra.

La Juve è avvisata. Tanti gli assalti da respingere sul fronte del mercato per il suoi gioielli. Tra questi Bonucci. Dopo l'offensiva del Chelsea e del suo prossimo allenatore Conte, ora dall'Inghilterra rimbalza la notizia dell'interessamento per il difensore di Mourinho. Ci sarebbe già anche la cifra sul piatto per la Juve. Che, di sicuro in questi termini, non sarà disposta a lasciar partire uno dei suoi baluardi del reparto arretrato. "Resterò alla Juve senza ombra di dubbio - aveva detto dal canto suo un paio di settimane fa il giocatore da Coverciano respingendo le prime voci sul suo conto - Ho un contratto lungo e sto bene a Torino, non vedo il motivo per cambiare".