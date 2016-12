Mourinho-United, adesso è ufficiale. Fino al 2019

José Mourinho è il nuovo allenatore del Manchester United. Dov'è la notizia? Appunto. E' che la notizia, scontata, adesso è stata annunciata dai maggiori tabloid inglesi ed è questa la novità. Attesa per il fine settimana e anticipata di qualche ora. Lo Special One ha firmato un contratto di tre anni, a 13 milioni di euro netti a stagione (si dice anche 15, ma....) e così comincia la sua terza avventura in Premier, dopo le due alla guida del Chelsea dal 2004 a fine 2007 (esonero), e dal 2013 allo scorso dicembre (rescissione consensuale).



Il progetto-rilancio dello United passa per Mourinho e, molto probabile, da Zlatan Ibrahimovic che proprio in queste ore ha parlato del suo futuro, dicendo che la scelta è fatta, ma restando vago sulla destinazione, precisando però che con Mourinho, dal tempo dell'Inter 2008-2009, si sente tutti i giorni.