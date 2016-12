21 luglio 2016 16:20 Mourinho: "Pogba-United? Non confermo ma neppure smentisco" Il tecnico dei Red Devils: "Mercato soddisfacente ma manca ancora qualcosa"

Dalla Francia danno l'affare per chiuso. Dalla Florida, dove Pogba è in vacanza, arrivano voci che confermano il prossimo passaggio del giocatore al Manchester Utd. Dall'Inghilterra rimbalza la notizia di una nuova offerta dei Red Devils, leggermente più alta. E cosa ne pensa allora Josè Mourinho? "Non posso confermare né smentire" ha detto il tecnico dello United. "Mercato soddisfacente ma manca ancora qualcosa...".

“Non confermo ma nemmeno smentisco" ha dunque dichiarato Mourinho da Shanghai, dove si trova per la tournée estiva del Manchester United. "Innanzitutto, però, non è corretto parlare di giocatori di altri club. Pogba è un giocatore della Juventus e non dello United. Il club ha fatto un ottimo lavoro sul mercato, ormai praticamente il 75% di quanto avevo chiesto è stato completato. Ci rimane appena il 25% da portare a termine entro il 31 agosto".



Intanto, come detto, in Inghilterra scrivono di una nuova offerta da 111 milioni di euro per far vacillare la resistenza della Juve. Secondo il quotidiano britannico Guardian, il Manchester avrebbe alzato l'offerta per convincere i bianconeri a cedere Pogba. Offerta, continua il tabloid, che potrebbe essere accettata dai bianconeri se lo United decidesse di accollarsi il pagamento del 20% destinato al manager di Pogba, Mino Raiola, che si aggirerebbe intorno ai 22 milioni di euro.