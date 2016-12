Mourinho? No gracias. I tifosi del Real non lo vogliono

Il 52% dei tifosi del Real non vede di buon occhio il ritorno di Josè Mourinho . Emerge da un sondaggio di 'Marca' che parla di 'contatti' tra la dirigenza merengue e il tecnico di Setubal ma anche di perplessità legate alle vecchie ruggini che lo Special One si porta appresso dopo il suo divorzio due anni fa e ai non brillantissimi rapporti con qualche big dello spogliatoio. Solo il 48% favorevole al ritorno di Mou.

Il tutto anche se, nel triennio 2010-2013, il portoghese era riuscito a vincere una Liga, una Copa y Rey e una Supercoppa.



Fatto sta che tra tante incertezze, legate ai possibili pretendenti alla panchina più importante del mondo, l'unica cosa certa sembra l'addio di Rafa Benitez cui, evidentemente, non verrebbero incontro nemmeno eventuali risultati positivi. Ma Mourinho, dicevamo: lo Special One, bravissimo a rilanciare squadre date per morte, ha dato la sua disponibilità di massima a Florentino Perez. Il no dei tifosi, però, sia pure blando - la percentuale non è così drammatica -, potrebbe convincere la dirigenza dei blancos a guardare altrove. In Italia, ad esempio, dove negli ultimi giorni si è parlato con una certa insistenza di due due allenatori di prima grandezza. Fabio Capello, per cui Madrid sarebbe un ritorno, ma anche Antonio Conte, quasi certamente prossimo alla sua ultima avventura in azzurro agli Europei e pronto a rituffarsi nel calcio "giornaliero", quello in cui, da allenatore, si sente più a suo agio.



Attenzione, però, perché Conte lo vogliono un po' tutti. Dal Milan alla Roma fino ad alcune tra le più importanti società di Premier.