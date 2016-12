Mourinho: "Messi al Chelsea? Impossibile" 

09:55 - Josè Mourinho sognatore? No, lo Special One è realista quando parla di Leo Messi: "Lui al Chelsea? Impossibile". Un affare da dimenticare perché "ci sono delle regole sul fair play finanziario da rispettare. Dobbiamo tenerlo presente e quindi non possiamo permettercelo, anche se io non credo che il Barcellona intenda venderlo". Anche se le voci parlano dell'argentino in uscita: restano in corsa Psg e Manchester City.

Jose Mourinho, intervistato da Sport Bt, ha anche accennato all possibilità di guidare la Nazionale portoghese in futuro: "Quando ero allenatore del Real Madrid avrei potuto svolgere due funzioni. Devo ammettere che mantenere i due incarichi non e' corretto, considerando il numero di allenatori disoccupati".

Infine, Mourinho ha elogiato John Terry. "Quando sono tornato a Londra - ha detto - la sua carriera era in calo, adesso penso che stia giocando come 10 anni fa".