Mourinho: "Ho rifiutato due volte il Psg"

13:03 - "Ho rifiutato due volte la panchina del Psg". Lo ha rivelato Josè Mourinho ai microfoni di Telefoot alla tv francese . "Ero la prima opzione di Leonardo per guidare la squadra - ha aggiunto il tecnico portoghese - Ci ho riflettuto, ma la prima volta c'era il Real Madrid e la seconda c'era la possibilità di ritornare al Chelsea. Il Psg nel futuro? Ora sono nel club dove voglio essere, ma un giorno il signor Abramovich dirà 'Josè è finita'".

La prima chiamata del Psg risale a prima dell'arrivo di Carlo Ancelotti al posto di Antoine Kombouaré nell'inverno 2011, la seconda quando Ancelotti lasciò per sostituire lo stesso Mou al Real. "Essere un campione con il Psg non è una cosa dell'altro mondo - ha detto ancora il portoghese - Essere campione in Inghilterra è fantastico per tutti perché è molto difficile. Ma Parigi ha un sacco di qualità. Laurent Blanc è un buon allenatore, il presidente sa di calcio e Leonardo ha lasciato ottime basi".