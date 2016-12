Mou allontana Cuadrado: "Non so se si ambienterebbe al Chelsea"

23:42 - A sentir lui non si muove foglia e, sinceramente, con tutto quello che rimbalza dall'Inghilterra, prenderlo sul serio diventa difficile. Il solito José Mourinho, quindi. Molto mediatico. Troppo mediatico. Davanti alla tv, in questo caso nella conferenza pre-City, gara fondamentale della stagione, sposta gli equilibri di mercato come piace a lui. Smentendo tutto. Da Salah, che "non si muove" a Cuadrado "che potrebbe non ambientarsi a Londra".

Come dire: non è mica Maradona. Un avvertimento alla Fiorentina che di avvertimenti non ha bisogno. Come stanno le cose lo sanno tutti: il Chelsea vuole il colombiano e ha offerto 28 milioni. I viola, che invece il colombiano non lo vogliono proprio vendere, sono fermi ai 35 fissati nella clausola rescissoria. Il punto di contatto, si rumoreggia, è nel mezzo, magari a quota 30-32, ma nessuno lo dice e, quindi, val bene il giochino di Mourinho. Eccolo, il portoghese: "Cuadrado gioca nella Fiorentina e nella Colombia, dove si è ambientato bene, non so se si ambienterebbe al Chelsea". Il che vale un costa troppo o pretendete troppo. Stessa solfa per dare qualche confine alla trattativa. Ma è solo gioco delle parti.Non solo i viola, ovviamente. Ce n'è per tutti, Roma in testa. Ricapitolando: di Salah si sa che ci sono stati contatti intensi, anche ieri, e che Sabatini e Chelsea si sono avvicinati molto. Saremmo ai dettagli, siamo ai dettagli. Per tutti tranne che per Mou. "Schurrle e Salah sono convocati per la prossima partita, non si possono selezionare sempre gli stessi 18, e tutti e due hanno giocato e segnato in tutte le competizioni. Non penso che ci saranno grandi cambiamenti o modifiche in questo mercato, probabilmente a febbraio la squadra sarà sempre la stessa". E due. Non si muove foglia che Mou non voglia. Forse, davvero, il punto è tutto qui.