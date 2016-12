Morata verso la Premier: vuole Conte o Mourinho

Non solo Pjanic, in casa Juventus tiene banco anche la situazione di Alvaro Morata. La società bianconera incontrerà il Real Madrid per discutere del futuro dell'attaccante che, dal canto suo, ha già fatto sapere ai Blancos di non voler accettare offerte da Psg e Arsenal nel caso di un ritorno a Madrid. Ma intanto l'incontro slitta. La volontà di Morata è quella di essere allenato da Conte o Mourinho, scrive Independent, quindi Chelsea o United .

Al momento lo scenario sembra delineare un ritorno di Morata al Real Madrid ma l'attaccante della nazionale spagnola non resterà a Valdebebas la prossima stagione. Pur esercitando il diritto di recompra la società spagnola ha intenzione di sfruttare il cartellino dello juventino per fare cassa e anche per questo la Juventus volerà a Madrid con i propri rappresentanti per studiare una soluzione per trattenere in bianconero il giocatore.



Lo stesso Morata ha già fatto sapere al Real di non voler essere usato come pedina di scambio senza il proprio consenso e in tale scenario ha ribadito la non disponibilità al trasferimento a Psg o Arsenal, club con i quali i campioni d'Europa hanno avviato una trattativa da tempo. Morata vuole la Premier League e ha espresso il gradimento di essere allenato da Antonio Conte o José Mourinho, quindi Chelsea o Manchester United. Il Real Madrid in ogni caso valuta Morata 55-60 milioni di euro.