Morata sfoglia la margherita: Juve, Real o... Premier

Alvaro Morata spera di sciogliere i nodi sul suo futuro nel giro di una settimana. L'attaccante spagnolo, conteso da Juve e Real Madrid , potrebbe alla fine ritrovarsi in Premier League . Secondo Marca, infatti, l'attaccante spagnolo avrebbe chiesto garanzie di un posto da titolare, soluzione che sia Juve che Real non possono garantirgli, come invece Manchester United, Chelsea, Tottenham e Leicester.

Dove giocherà l'anno prossimo Alvaro Morata? Una risposta che, quando verrà data, potrebbe provocare un effetto domino sul mercato degli attaccanti. Allo stato attuale delle cose, l'ipotesi Juve si fa sempre più lontana: il Real Madrid, infatti, eserciterà il diritto di recompra e poi deciderà cosa farne. Il giocatore rimarrebbe volentieri nella capitale, ma avrebbe chiesto la garanzia di un posto da titolare. Cosa impensabile quando davanti hai gente del calibro di Ronaldo, Bale e Benzema.



Per questo motivo prende sempre più corpo l'ipotesi Premier League. Manchester United, Chelsea, Tottenham e Leicester, per motivi diversi, sono alla ricerca di un attaccante di prestigio. Lo United sta pensando a Morata per risolvere il problema del gol, i londinesi cercano un sostituto di Diego Costa che non piace a Conte (al contrario dello spagnolo), gli Spurs l'uomo per il definitivo salto di qualità, mentre Ranieri va a caccia di rinforzi per la Champions.



Una soluzione, secondo Marca, ci sarebbe anche in Germania, dove il Borussia Dortmund lo accoglierebbe a braccia aperte. Un vero e proprio intrigo, la cui soluzione è prevista entro la fine della prossima settimana, magari dopo aver alzato al cielo l'ennesimo trofeo con la Juve.