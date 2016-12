Morata nel triangolo Juve-Arsenal-Real Madrid

L'Arsenal ha messo nel mirino Alvaro Morata. E così sul futuro dell'attaccante juventino ricompare quel "triangolo" di opzioni intorno al quale si ragiona da almeno tre mesi: Italia, Spagna o Inghilterra? Morata, alle prese con la sua voglia di resta alla Juve e col diritto di recompra che può esercitare il Real Madrid senza badare alle preferenze del giocatore (poi a Madrid non si sta male, beninteso), è seguito da Arsene Wenger, che ha inserito nella lista dei possibili rinforzi anche l'argentino dell'Inter Mauro Icardi. Lo scrive il 'Daily Mirror', riportando gli altri obiettivi del club londinese per il reparto offensivo.



Per Morata la trattativa Juventus-Real Madrid entrerà nella fase decisiva dopo la finale di Coppa Italia e in tempo utile prima dell'Europeo francese. E il Real parte da una posizione di forza, per via di quel diritto che se vuole può esercitare. Poi a Casa-Real, in accordo con Morata, possono anche discutere di altre opzioni: come la permanenza alla Juve, in cambio numero di milioni, oppure una destinazione inglese. Appunto l'Arsenal. La valutazione è di 40 milioni. Ovvio che esiste anche l'idea madridista di trattenere Morata: dipende da chi guiderà il Real (resta Zidane?), e dal futuro di Benzema.

Quanto a Icardi, è un punto fermo del futuro interista. Anche se dinanzi a una offerta di 40 milioni, quel punto fermo potrebbe non essere più tale.