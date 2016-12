Morata, momento super: il Real Madrid lo segue e gli telefona

12:28 - La Juventus chiama, Morata risponde. Ma anche il Real Madrid. L'attaccante spagnolo dopo qualche mese di ambientamento si è preso il posto da titolare nei bianconeri a discapito del connazionale Llorente e la cosa non è passata inosservata in Spagna. Dopo il gol al Milan, infatti, all'entourage del giocatore è arrivata una chiamata di complimenti da parte del Real Madrid. Il club lo segue con attenzione e ha un diritto di "recompra" dal 2016.

A dir la verità il gioiellino di casa non è mai stato abbandonato dal club spagnolo che spesso ha mandato osservatori alle partite della Juventus per controllarne la crescita. Il momento positivo vissuto da Morata però ha riacceso l'entusiasmo in patria con il quotidiano As, da sempre vicino agli affari madridisti, che ha iniziato a parlare di una "operazione Morata" per il ritorno dell'attaccante al Real. Sullo spagnolo, venduto alla Juventus per 22 milioni di euro circa, esiste infatti un diritto di "recompra" da 30 milioni esercitabile al termine di questa stagione che passerebbe a 35 milioni se fatta valere nel 2016.

Da lì i contatti direttamente da Madrid con l'entourage del giocatore per complimentarsi per il buon momento di forma e per i gol, ma anche un segnale per far capire a Morata che il Real è attento e lo segue. Le voci su Zaza e Dybala poi non fanno altro che aumentare la concorrenza.