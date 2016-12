Morata: "Mi dispiacerebbe andare via dalla Juve"

"Alla Juve mi sento come a casa. Ricevo tanti messaggi dai tifosi bianconeri ma il futuro non dipende tanto da me. Certo, mi dispiacerebbe andare via". E' ancora avvolto nel mistero il futuro di Alvaro Morata, autore di una doppietta nella gara di Euro 2016 vinta dalla Spagna contro la Turchia. "L'incontro tra il mio agente e il Real? L'ho sentito, mi ha detto che non hanno parlato di me", ha aggiunto l'attaccante rispondendo in zona mista ai cronisti.