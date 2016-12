Morata, dalla Spagna: "Torno al Real se va via CR7"

La " clausola di recompra " per Alvaro Morata continua a tenere banco a Vinovo. Da Torino arrivano notizie confortanti sulle intenzioni dell'attaccante di restare in bianconero, ma dalla Spagna raccontano invece un'altra storia. Secondo "Don Balón", la punta in realtà starebbe pensando eccome al Real, tanto che avrebbe posto anche una clamorosa condizione per tornare : niente più Cristiano Ronaldo in squadra .

L'indiscrezione arriva a Torino un po' come un fulmine a ciel sereno. Finora, infatti, Morata aveva sempre lasciato intendere di voler sposare il progetto bianconero e far valere la sua volontà di rimanere alla Juve indipendentemente dalla famosa clausola di recumpra. Ora però qualcosa sembra essere cambiato. Soprattutto dopo le sempre più insistenti voci di mercato che allontanano CR7 da Madrid. Tra Morata e Ronaldo, del resto, i rapporti non sono stati mai particolarmente buoni e le indiscrezioni di "Don Balón" trovano terreno fertile anche a livello tattico. Secondo la stampa spagnola, infatti, il diktat di Morata per tornare non avrebbe molto a che fare con le questioni personali. Nella Juve Alvaro ha una grande libertà di manovra, cosa che nel Real è prerogativa solo di CR7 e lo spagnolo non avrebbe alcuna intenzione di fare da spalla al portoghese. "Morata non vuole lotte di potere o discussioni per la leadership, perché a Torino è un punto di riferimento e non tornerà al Real per recitare un ruolo di secondo piano", spiega "Don Balòn" per sostenere la sua tesi. A Vinovo Marotta ha drizzato le antenne.

MORATA: "IL POSTO DELLA JUVE E' LA VETTA"

E mentre dalla Spagna arrivano voci di mercato che lo riguardano, Morta ha parlato della sfida col Milan ai microfoni di Jtv. "E' la partita del calcio italiano, vogliamo vincerla per andare avanti in classifica", ha spiegato Alvaro. "Non abbiamo iniziato nel miglior modo possibile, ma non era semplice dopo aver cambiato tanti giocatori - ha continuato . Ora ci conosciamo di più e ogni giorno giochiamo meglio. Abbiamo ancora fame di vittorie e vogliamo tornare al nostro posto, che dev'essere in vetta alla classifica". In campo però ci sono anche gli avversari. E Morata lo sa bene: "Le altre squadre quest'anno sono migliorate e si sono rinforzate. Il campionato è più difficile, ci sono almeno quattro o cinque squadre che possono lottare per lo scudetto".

Poi sul rendimento della Juve in Champions: "Stiamo facendo meglio dell'anno scorso, perché a questo punto non eravamo così vicini alla qualificazione". "Il nostro girone mi è subito sembrato il più difficile - ha proseguito -. Il Siviglia ha vinto l'Europa League, il City è un top team europeo e il Borussia gioca davvero bene". " Ora ci aspettano due partite importantissime e dobbiamo vincere - ha copncluso Morata -. Con il City sarà una grande serata come sempre accade quando arriva la Champions allo Stadium".