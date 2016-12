Morata, assalto Arsenal: pronto super-ingaggio da 10 mln a stagione

Il futuro di Alvaro Morata parla sempre più inglese. Secondo quanto riporta il Sun, l'attaccante spagnolo continua a essere infatti il primo obiettivo dell' Arsenal , che sarebbe pronto a ricoprirlo d'oro pur di averlo in rosa la prossima stagione. Per l'attaccante bianconero, che dovrebbe essere "ricomprato" dal Real per 30 milioni , i Gunners hanno già pronto un super ingaggio da 10 milioni di euro a stagione .

A queste condizioni per Alvaro sarà dura rinunciare alla tentazione di giocare in Premier. Alla questione tecnica, con la promessa di essere al centro del progetto e giocare con continuità, si è infatti aggiunto il plus economico. Con un ingaggio da 10 milioni l'anno, Morata entrerebbe nel ristretto parco dei top player che possono vantare un contratto a due cifre. Roba da far girare la testa a quasi tutti i miglior giocatori europei.



I Gunners puntano forte su Alvaro e a quanto pare non vogliono badare a spese. Per il Real è pronto infatti un assegno da 60 milioni e per il bomber bianconero un contratto stellare. Un affare per tutti: Juve, Real, Morata e Arsenal.