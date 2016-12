Montella: "Fiorentina mia priorità, ma serve chiarezza"

"La mia priorità è la Fiorentina , a patto che ci sia chiarezza e trasparenza". Il tecnico viola, Vincenzo Montella , è tornato a parlare nonostante la tensione con la società toscana: "Mi dispiace di questa situazione - ha ribadito -, sono stati sbagliati i tempi. Bisogna essere chiari per continuare con più slancio". La volontà di restare a Firenze c'è: "Non ho parlato con nessuno, sono coerente. Io offro passione, lavoro e professionalità".

Negli ultimi giorni aveva fatto discutere la vacanza in Madagascar: "Era una cosa programmata da tempo e la società lo sapeva - ha risposto Montella nell'intervista del Corriere Fiorentino -. Dispiace molto per questa tensione, sono stati sbagliati i tempi, ma come in tutti i rapporti si arriva a un punto in cui è necessario fare chiarezza per continuare con ancora più slancio. La mia priorità va alla Fiorentina, ma i programmi devono essere chiari così come gli obiettivi, serve trasparenza".

Il tecnico napoletano poi ha smentito contatti con altre società: "Sono coerente con gli impegni presi e non ho mai avuti contatti con altri. Mai visto nessuno né presidenti né dirigenti di altre società. Io porto lavoro, serietà e professionalità e li prometto ai tifosi, ma ripartire con unità d'intenti è fondamentale anche per non illudere i tifosi e fare in modo che siano il nostro valore aggiunto".