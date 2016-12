Monaco, El Shaarawy ha firmato: "Il 22 in onore di Kakà"

IL SALUTO DEL MILAN Questo il saluto dell'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, dal sito ufficiale del club: "Caro Stephan, il Milan desidera ringraziarti per la dedizione e l'impegno che hai sempre profuso con la nostra maglia, e per i gol e il talento che hai saputo esibire in questi tuoi quattro anni rossoneri. Noi tutti ti auguriamo ogni successo per il prosieguo della tua carriera di calciatore. Sia a livello di Club che con la maglia azzurra della Nazionale italiana. Ciao Stephan, un forte e caro in bocca al lupo! Adriano Galliani"

IL 22 DI KAKÁ"Mi dispiace molto aver lasciato il Milan, però sentivo che era arrivato il momento di fare una nuova esperienza qui. È stato deciso tutto in maniera molto rapida. Sono molto sereno della scelta che ho fatto e non vedo l'ora di iniziare”. Vestirà la maglia numero 22: "Non c'erano molti numeri a disposizione e ho scelto il 22, in onore a Kakà". Ora El Shaarawy vuole spiccare il volo: "Sono convinto che ci siano tutti i presupposti per fare una grande stagione. Sono stati quattro anni importantissimi, che mi hanno insegnato tanto. Devo tanto al Milan. Qui sicuramente avrò la possibilità di giocare esterno, anche se mi sarei adattato come mezzala. Ma ho fatto la mia scelta, ho come obiettivo la nazionale e gli Europei. Faccio ancora fatica a realizzare. È stato deciso in maniera molto veloce. Forza Milan, ma anche Allez Monaco".