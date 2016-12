Modric su Kovacic: "Merita un club più grande dell'Inter"

16:19 - Luka Modric spaventa l'Inter e chiama Mateo Kovacic al Real Madrid. Premiato come calciatore croato dell'anno, la stella Merengue ha parlato del numero 10 nerazzurro: "Al Real Madrid mi chiedono sempre di lui - ha confessato Modric -. E' un talento fenomenale e finirà in un grandissimo club. L'Inter è una grande squadra, ma lui merita di più". Poi una carezza ad Ancelotti: "Ci dà una forte spinta emozionale, è il migliore".

L'augurio di Modric è quello di giocare un giorno a fianco dell'amico e connazionale Kovacic al Real Madrid, dove lui stesso si è consacrato: "Vincere la Champions è un sogno che è diventato realtà - continua Modric nell'intervista -. Mentre sollevavo il trofeo pensavo alla mia famiglia e al mio primo allenatore Basic, senza di lui non sarei stato qui oggi. La partita più bella? Il 4-0 in casa del Bayern Monaco, ma la svolta arrivò vincendo col Villarreal in un momento difficile". Infine la top-11 del Real Madrid: "Casillas; Ramos, Cannavaro, Hierro; Redondo, X. Alonso, Zidane, Ronaldo, Figo, Cristiano Ronaldo e Raul".