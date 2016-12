Mirror: "Torres? Non serve a nulla"

17:10 - Hanno pescato qua e là in Italia, rincicciato giornali e servizi televisivi e, alla fine, se ne sono usciti con un titolone di quelli che colpiscono: "Worthless". Tradotto: inutile. Fernando Torres si prende la prima del Mirror e finisce sotto i riflettori inglesi perché, scrivono, "Il Milan lo ha offerto a tre club di Premier per liberarsi del suo ingaggio". Un peso, evidentemente, vista così. Poi c'è l'altro lato della medaglia, ci sono le voci che arrivano da Milanello, qualche indicazione che porta altrove. A Torres titolare contro il Napoli, ad esempio. Ultima chance? Forse. O forse no. Un tentativo di recuperare il giocatore, di rilanciarlo in una partita che conta, dove servirebbe eccome un gol pesante.

E allora viene da pensare che non si tratti tanto di un Torres inutile quanto dell'inutilità di parlare, in questi termini, di Torres. Intanto perché forse non esistono acquirenti per lo spagnolo. Quindi perché non è poi così scontato che il Milan sia pronto a liberarsene. "Qualcuno vuole l'ex bomber della Kop? - dice il Mirror -. Già respinta dall’Atletico la proposta di scambio con Cerci". Ed anche qui si torna alle notizie rincicciate, quelle di rimbalzo, dall'Italia. E' il mercato. Tutto lecito.Lui, intanto, Torres, non dice nulla. E' uno che parla poco e lavora. Il clan rossonero lo assicura. Lo ripete anche. Quante volte avete sentito ripetere a Inzaghi che il Niño lavora sodo? E quante altre avete sentito dire che in allenamento fa cose molto buone? Insomma, c'è qualcosa che non va, perché mancano i gol e le prestazioni non sono state buonissime, ma magari il problema è tutto lì. Un gol, un gol cura tutti i mali degli attaccanti. Per questo si pensa a fargli spazio contro il Napoli. Per vedere l'effetto che fa sperando che la ruota torni a girare.