Milik a Napoli: scatta il pressing azzurro

Ufficialmente è sbarcato a Capodichino per le vacanze con la fidanzata, direzione Capri. Ma l'arrivo a Napoli dell'attaccante dell'Ajax e della Polonia Milik non poteva non fare rumore. Anche perché, insieme alla coppia, c'è anche il manager David Pantak. Il giocatore è un obiettivo di De Laurentiis per il reparto avanzato e dunque si prevedono incontri tra le parti. Il club azzurro sarebbe pronto a offrire tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Milik, non è un segreto, piace molto al Napoli: come spalla di Higuain e sostituto di Gabbiadini, che potrebbe così partire. E gli azzurri non lo hanno certo scoperto durante gli Europei con la maglia della Polonia, con cui ha segnato il gol vittoria nel match d'esordio contro l'Irlanda del Nord: è infatti reduce da una stagione all'Ajax con un bottino di 21 gol nell'ultimo campionato olandese (47 nel complesso). Vacanze sì, quelle di Milik a Napoli e dintorni, ma anche la possibilità di conoscere da vicino il progetto azzurro. Dopo il 'no' di Pjaca, il Napoli sembra comunque intenzionato a non mollare l'altro talento della Dinamo Zagabria Rog. Ancora nessuna novità su Herrera - il Porto resta fermo alla richiesta di 25 milioni - mentre per Zielinski è già stato raggiunto l'accordo con l'Udinese ma non c'è il sì del giocatore.