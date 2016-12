Milan, Zamparini: "Sabato vedo Berlusconi, magari parleremo di Vazquez"

Maurizio Zamparini strizza l'occhio al Milan e mette in mostra i suoi gioielli. Meglio, il suo gioiello più prezioso: Franco Vazquez. L'italo-argentino piace ai rossoneri e in vista della prossima estate la discussione è già stata impostata. E sabato prossimo potrebbe essere un giorno chiave. Perché? Perché come annunciato dal presidente del Palermo, a Roma andrà in scena un incontro con il patron milanista Silvio Berlusconi nel quale si parlerà anche di Vazquez: “Ho sentito Berlusconi una settimana fa, lo vedrò adesso a Roma" ha raccontato Zamparini a Radio 2. "Se l'ho sentito per Vazquez? Può anche darsi... A che cifre lo acquisterebbe il Milan? Non faccio prezzi. Berlusconi ha espresso il suo disappunto per non esser riuscito a prendere Dybala, aveva offerto cash 40 milioni, ma il procuratore del giocatore si era già accordato con la Juventus. Mi è dispiaciuto non darlo ai rossoneri, perché sono più amico del Milan che della Juve".