Milan, West Ham più vicino a Bacca

Dopo la frenata improvvisa, rispunta il sole nella trattativa tra Carlos Bacca e il West Ham . Il club inglese ha trovato l'accordo con il Milan sulla base di 30 milioni di euro e, limando un po' l'offerta, avrebbe convinto anche Bacca: 4,5 milioni all'anno. Nei prossimi giorni potrebbero esserci altri incontri, ma la fumata bianca è più vicina mentre rispuntano le ipotesi Atletico Madrid e Valencia. La cessione di Bacca è importante per sbloccare gli affari Zielinski e Musacchio : per il polacco c'è l'accordo con l'Udinese . Per il difensore, invece, c'è stata un'apertura del Villarreal , che abbasserà le pretese economiche.

Il West Ham aveva offerto 20 milioni di euro per poi alzare l'offerta a 30, bonus compresi, convincendo così i rossoneri. Soldi che Adriano Galliani era pronto a investire su Musacchio: il Villarreal ha abbassato le pretese economiche e potrebbe accettare i 25 milioni offerti dal Milan. Non solo il difensore perché è stato trovato un accordo anche con l'Udinese per Zielinski: 18 milioni ai friulani. Venerdì è atteso a Milano l'agente del centrocampista polacco, Bartlomiej Bolek, che potrebbe incontrare Galliani per cercare un'intesa sull'ingaggio. Tuttavia, l'accordo tra Milan e West Ham per Bacca non è saltato del tutto: nei prossimi giorni la trattativa potrebbe ripartire.