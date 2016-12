Milan vs Inter, parte la (doppia) missione Perotti

20:10 - I destini di Milan e Inter sembrano essere sempre più intrecciati. Anche sul mercato. E così non sorprende che rossoneri e nerazzurri siano pronti a sfidarsi per Diego Perotti, l'argentino tornato ad alti livelli nel Genoa di Gasperini. Il giocatore è finito nel mirino di Mancini, che lo gradirebbe nel caso saltasse l'affare Cerci. Ma è soprattutto il Milan a voler accelerare per provare a mandare in porto l'operazione.

Anche perché pare che Perotti piaccia, e non poco a Silvio Berlusconi, alla ricerca di un vero "10". Per questo Galliani si starebbe muovendo già per gennaio, contando sui buoni rapporti che lo legano a Preziosi. Il quale non vorrebbe sacrificare l'ex Siviglia, che sta contribuendo alla straordinaria stagione del Grifone, ma di fronte a un'offerta da 10 milioni di euro potrebbe cedere. Oltretutto Perotti andrebbe a sostituire Honda, che a gennaio sarà impegnato in Coppa d'Asia. L'operazione potrebbe chiudersi con un prestito, considerando anche la posizione di Matri. Al momento l'Inter ha fatto solo delle telefonate esplorative e anche per questo il Milan vorrebbe arrivare a una conclusione in tempi brevi, per non dover giocare al rialzo (di poco vista la situazione di entrambi i club) con i cugini.

LE ALTRE "SFIDE" MILAN-INTER

Perotti è l'ultimo capitolo di questo "mercato comune" che le due milanesi, complice anche la reciproca crisi, stanno affrontando pensando a gennaio e alla prossima stagione.

Cerci è l'obiettivo più palese in casa interista: è uno dei primi nomi indicati da Mancini e grazie all'amicizia con Simeone e i buoni rapporti col clan Cerci, Mancini può arrivare all'obiettivo. Inzaghi però non ha abbandonato l'idea-Cerci, tantopiù pensando alla scorsa estate quando il Milan era oramai a un passo dal torinista, poi rinunciando all'affare per i costi elevati.

Altro nome eccellente, Okaka. Il sampdoriano è nella testa di Inzaghi, viste le carenze in fase offensiva. Il lavoro dell'Inter su Okaka è forse meno pressante rispetto a quello rossonero, ma all'orizzonte nerazzurro ci sono le valutazioni riguardo all'immediato futuro di Icardi.

Altri nomi: l'udinese Widmer, poi Biabiany del Parma e il mai troppo citato Lavezzi, che da un anno e mezzo popola i sogni (impossibile, a dire il vero) delle due milanesi, e ora c'è pure la Juventus.