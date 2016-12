Milan vicino a José Sosa. Mastour torna dal prestito

Spunta un insospettabile sul taccuino del mercato del Milan. Sono sempre più insistenti le voci che danno la società rossonera vicina a José Ernesto Sosa , per tutti il " Principito ", trequartista argentino di 31 anni in forza al Besiktas. In passato ha giocato con la maglia del Napoli, oltre che di Benfica e Atletico Madrid. Il Besiktas ha chiesto 8 milioni per quello che è stato il miglior giocatore del campionato turco nella passata stagione.

TORNA MASTOUR: IN LIGA SOLO 5' Hachim Mastour torna al Milan. Il centrocampista marocchino, classe 1998, rientra dal prestito al Malaga, dove era arrivato la scorsa estate ma non è riuscito a trovare spazio. "Malaga e Mastour risolvono il vincolo e il giocatore tornerà al Milan", si legge nel comunicato del club spagnolo. "Il marocchino, che nella stagione 15/16 ha giocato per il Málaga in prestito, non continuerà con il suo secondo anno e torna al Milan". Mastour ha giocato soltanto 5' nel campionato spagnolo.