Milan, vicinissimo José Sosa: si limano i dettagli della trattativa

Il Milan ha dunque deciso di accantonare il talento 19enne Rodrigo Bentancur sul quale la Juventus ha un diritto d'opzione che il Boca stava utilizzando per giocare al rialzo, e per il quale i rossoneri non vogliono andare oltre ai 15 milioni di euro messi sul piatto. Ecco perché sono tornati alla carica per un pallino di Montella, José Ernesto Sosa, 31enne argentino per il quale il Besiktas ha rifiutato un'offerta da 4 milioni di euro lo scorso luglio. L'ex Napoli vuole lasciare la Turchia e il trasferimento al Milan lo ha già accettato, attende solo la chiusura dell'affare tra Milan e Besiktas per poi partire verso Milano, dove il suo agente si trova già.



Se i rossoneri chiuderanno per Sosa, salterebbe l'arrivo di Bentancur per via degli slot da extracomunitario occupati (l'altro è di Gustavo Gomez), come anche quello di Cuadrado, altro obiettivo rossonero. Resta viva, invece, l'ipotesi El Ghazi, che di recente è stato riproposto a Galliani dall'agente del giocatore.