Milan, vicinissimo il ritorno di Boateng in rossonero 

Kevin Prince Boateng potrebbe tornare rossonero. Il ghanese sta trattando in queste ore con la dirigenza rossonera per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti: Kevin Prince, messo alla porta dallo Schalke, squadra che aveva raggiunto nel 2013 lasciando proprio Milanello, deve però prima risolvere anche il contenzioso aperto con il club tedesco. Le sensazioni sopo però positive: Per Mihajlovic un ulteriore rinforzo.

Un affare, se andrà in porto come sembra, a costo zero. "Boateng? Non abbiamo più rapporti con lui" aveva dichiarato pochi giorni fa il ds del club tedesco Horst Heldt". Libero di accasarsi altrove dopo il licenziamento-rottura di inizio maggio. E la casa di Boateng, nonostante l'addio improvviso nell'estate del 2013, resta quella milanese. Da qui la voglia e la decisione di tornare rossonero.