Milan, via Diego Lopez e De Jong per investire in entrata

Diego Lopez : contratto fino al giugno 2018 e stipendio di 2.5 mln a stagione. Nigel De Jong : contratto fino al giugno 2018 e stipendio di 3 milioni di euro a stagione. Insomma, due ingaggi pesanti di cui, se possibile, liberarsi: questo il primo input per il mercato del Milan a gennaio. Entrambi i giocatori, ai margini del progetto rossonero, hanno mercato in Premier League ed entrambi sono pronti a cambiare aria: il passo successivo, consequenziale, sarà investire in entrata, con il "solito" obiettivo Witsel e con l'inserimento di Diego Perotti , le cui quotazioni sono crescenti.

A far cassa - o più semplicemente ad abbassare il monte-ingaggi - si aggiungono le probabili cessioni di Nocerino e Zapata e quella "suggerita" dal presidente Berlusconi di Cerci. Un autofinanziamento, insomma, che consentirebbe di vagliare anche altre soluzioni in entrata, come quella di Banega e Rabiot. Da Firenze, sponda viola, arriva poi la notizia di un abboccamento con Mati Fernandez. Il trequartista viola, che proprio in questi giorni sta trattando con la Fiorentina il rinnovo di contratto, è finito infatti nel mirino dei rossoneri che sarebbero pronti a farsi avanti nel caso in cui dovessero sorgere complicazioni nella trattativa tra il club e il giocatore che si svincolerebbe a costo zero.



CHI PUO' ARRIVARE

Witsel (c) Zenit, Banega (c) Siviglia, Soriano (c) Sampdoria, Rabiot (c) Psg



CHI PUO' PARTIRE

Zapata (d) Genoa, Suso (c) Genoa, Nocerino (c), Honda (c), Cerci (a), Mauri (c)