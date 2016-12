Milan, Vangioni adesso è più vicino

Oltre all'interesse per El Ghazi, come confermato da Adriano Galliani in Lega serie A, c'è un altro nome per il mercato del Milan. In realtà, è un vecchio pallino del club di via Aldo Rossi: si tratta di Leonel Vangioni, in scadenza di contratto con il River Plate. C'è già l'accordo con il laterale argentino: a giugno può arrivare a parametro zero. Ma non si esclude che, se partono Cerci ed El Shaarawy, possa arrivare già in questa sessione.