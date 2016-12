Milan, usato sicuro: arriva Arbeloa a costo zero

Montella si appresta a sistemare la difesa con due colpi a costo zero: Alvaro Arbeloa e Martin Caceres . Due usati sicuri, che potrebbero tornare molto utili per dare sicurezza al reparto arretrato e accompagnare la crescita di Romagnoli con la loro esperienza. Galliani ha già incontrato il manager dell'ex Real e ha raggiunto un'intesa per un anno con opzione per il secondo . Per l'uruguaiano invece c'è ancora da lavorare e al momento è solo un'idea.

In attesa dei soldi cinesi, dunque, continua il lavoro dei rossoneri sulle operazioni low-cost. Senza cash, Galliani non può fare molto e anche per le trattative a basso budget deve passare comuqnue dal via libera della futura nuova proprietà. Il che, tradotto, significa giocatori svincolati e tempi lunghi. Per quanto riguarda Arbeloa, 33 anni, a meno di clamorosi sviluppi ormai sembra tutto fatto. Manca solo l'ok cinese, ma stiamo parlando di un anno di contratto con opzione per il secondo.



Quanto invece a Martin Caceres, la situazione è diversa. Il giocatore, 29 anni, sta recuperando da un grave infortunio al tendine d'Achille e, dopo l'avventura alla Juve, vuole tornare ai suoi livelli e giocarsi un posto da titolare in un top club. Dal Lago di Como, dove sta completando il lavoro di riabilitazione, ha già fatto sapere che non andrà alla Roma, lasciando intuire di gradire invece la soluzione rossonera.