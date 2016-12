Milan, ultimatum Musacchio: aspetta ancora 24 ore

Mateo Musacchio ha dato un ultimatum al Milan. Il difensore ha già da diversi giorni l'accordo con i rossoneri, ma Galliani ha le mani legate e non può chiudere l'operazione. Per questo l'argentino del Villarreal ha fatto sapere, tramite il suo entourage, che aspetterà fino a questa sera, poi si riterrà libero di ascoltare le offerte di altre squadre. Servono 30 milioni di euro che potrebbero arrivare dalla cessione di Bacca che però non è imminente.