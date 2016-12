Milan: ultimatum al River Plate per Vangioni

Ultimatum al River Plate per Vangioni. Come riporta Il Corriere dello Sport, Adriano Galliani non ha nessuna intenzione di spendere più di 400mila euro per un giocatore in scadenza a giugno. Il Milan lo ha già fatto sapere al club argentino, ma il River era impegnato nella cessione di Mammana alla Fiorentina. "Non si muoverà fino a giugno", le parole che aveva detto Leonel Gancedo, dirigente dell'area tecnica, a Calciomercato.com.