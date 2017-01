MILAN, UFFICIALE OCAMPOS IN PRESTITO

Lucas Ocampos è un nuovo giocatore del Milan. Lo annuncia la società rossonera in una nota sul proprio sito ufficiale. L'attaccante argentino, al Genoa in questi primi sei mesi di campionato, arriva in prestito a titolo temporaneo dall'Olympique Marsiglia, proprietario del cartellino, fino al 30 giugno 2017. Ocampos giocherà con la maglia numero 11.