Milan, ufficiale l'arrivo di Suso a gennaio

12:47 - Dopo Alessio Cerci, ecco Suso. Come promesso da Adriano Galliani, il Milan ha raggiunto l'accordo con il Liverpool per anticipare a gennaio, quindi subito, l'arrivo del centrocampista spagnolo che, di fatto, va a sostituire in rosa Saponara, ceduto all'Empoli. A comunicare la chiusura della trattativa sono stati i Reds attraverso il loro account twitter. Suso, 21 anni appena, è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio europeo.

In questa stagione, però, non ha trovato spazio con i Reds che, dopo averlo prestato l'anno scorso all'Almeria (33 partita e 3 gol), hanno deciso di lasciarlo partire per Milano dove arriverà già lunedì. Suso va a riempire a centrocampo la lacuna lasciata dall'addio di Saponara e avrà di fatto sei mesi per ambientarsi al Milan e prendere confidenza con il nostro campionato. Intanto Galliani continua l'inseguimento all'esterno difensivo, necessario alla luce dell'infortunio di De Sciglio. Entro martedì l'ad rossonero è pronto a formulare l'offerta all'Atletico. L'alternativa resta Douglas Santos.

ANCHE IL MILAN ANNUNCIA SUSO

#ACMilan would like to communicate the signing of @suso30oficial from Liverpool FC! Suso has signed a contract until the 30th of June 2019.

— AC Milan (@acmilan) 17 Gennaio 2015

SUSO: "SONO IN UN CLUB IMPORTANTISSIMO"

"Sono molto felice -ha scritto su twitter lo spagnolo - di diventare un calciatore del Milan. Ancora più contento di giocare in un club così importante. Ringrazio tutti i tifosi del Liverpool per i messaggi, ora inizia un'altra pagina di storia".