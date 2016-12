Milan-Udinese, decolla l'affare Zielinski

Sono giorni importanti per il mercato in entrata del Milan. Perso Pjaca, che a giorni firmerà per la Juventus, Adriano Galliani lavora per Musacchio, Zielinski e Cuadrado. I rossoneri hanno già avviato i contatti con l'Udinese per il centrocampista polacco, che piace tanto a Montella e che era stato cercato dal Liverpool, in Premier. Ma i Reds non hanno mai fatto un'offerta concreta ai friulani. Zielinski si è detto interessato al progetto Milan.