Milan, tutto fatto per Carlos Bacca

Sfumato Jackson Martinez, incassato il no del Psg per Zlatan Ibrahimovic, perso Geoffrey Kondogbia (andato ai cugini del Milan), Adriano Galliani incassa gli sfottò sui Social e piazza il primo grande colpo del mercato rossonero, quello capace di infiammare gli animi dei tifosi. Arriva dal Siviglia il nuovo attaccante per Sinisa Mihajlovic: Carlos Bacca.



Vincitore delle ultime due edizioni dell'Europa League (14 gol totali), la storia dell'attaccante colombiano è da libro cuore. Da ragazzo Bacca aiutava il padre che guidava un peschereccio e vendeva biglietti sugli autobus. A 22 anni la prima gara da professionista, quella che gli ha cambiato la vita con la maglia dell'Atletico Junior Barranquilla. Nel 2011 lo sbarco in Europa, in Belgio, dove lo ha accolto il Bruges. Nel 2013 il passaggio al Siviglia, dove è esploso. Ora una nuova avventura e la sfida più difficile: riportare ai vertici del calcio il Milan.