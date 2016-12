Milan, trattativa nella notte per Destro

18:27 - Trattativa nella notte sull'asse Milan-Roma per Mattia Destro. L'ad rossonero Adriano Galliani, dopo i colloqui prima di Natale, è andato all'assalto. I giallorossi hanno detto no allo scambio con Pazzini, ma Sabatini ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. L'attaccante, ai margini del progetto di Rudi Garcia, avrebbe dato il suo ok al traferimento in rossonero. Il tutto in attesa della cessione di Pazzini.



Dopo Cerci, dunque, Galliani tenta il secondo colpo di gennaio. L'obiettivo principale, ormai chiarissimo, è Mattia Destro. L'attaccante giallorosso sta trovando poco spazio alla Roma, scalpita e a Milano potrebbe trovare la continuità che cerca per dimostrare tutto il suo valore. L'affare non sembra impossibile. Anzi. A patto però che tutti i tasselli si incastrino nel modo giusto. I rossoneri hanno necessità di sfoltire un po' la rosa e per arrivare a Destro hanno bussato nuovamente alla porta di Sabatini con un'altra offerta: il Pazzo a titolo definitivo per il prestito di Destro. Ipotesi però che sembra subito sfumata con l'uscita di Pazzini dalla trattativa. Galliani ha già avuto un primo incontro con l'agente della punta giallorossa Claudio Vigorelli per capire i margini dell'affare, ma per ora resta tutto bloccato.

Intanto a Milanello, si prepara anche il piano B. Se l'affare Destro non dovesse andare in porto, infatti, restano calde le piste che portano a Osvaldo, che ormai ha rotto con l'Inter, e a Okaka, particolarmente gradito a Inzaghi.