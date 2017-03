Milan, Suso: "Il mio rinnovo? Sto aspettando, io sono pronto"

"Lo slittamento del closing con i cinesi? Noi siamo tutti calmi e tranquilli e dentro lo spogliatoio non si parla di closing o di cinesi anche perché noi non ci possiamo fare niente". Parola di Suso , uno dei punti fermi del Milan di oggi. "Berlusconi di sicuro sa cosa fare, lui deciderà il meglio per la società. Il mio rinnovo? Sto aspettando. Se vogliono, sanno dove cercarmi. Quindi, per questo non c'è nessun problema".

Sabato sera arriva il Chievo a San Siro. "In casa dobbiamo fare sempre i tre punti, a prescindere da chi sia il nostro avversario dobbiamo cercare sempre di vincere. Per me lo stadio più bello dove fare gol è proprio San Siro, ma se vinciamo non mi importa di segnare", ha aggiunto lo spagnolo.



L'obiettivo resta il ritorno in Europa. "L'Inter, la Lazio e l'Atalanta non perdono mai, quindi noi dobbiamo vincere sempre a nostra volta, sia con le grandi che con le piccole, sia in casa che fuori", ha assicurato Suso. L'esterno rossonero ha definito il tecnico Vincenzo Montella "un allenatore a cui piace tanto giocare. Ha una filosofia di giocare molto con la palla e di bel gioco e questo è molto importante per me".