Milan su Magallan del Boca Juniors: è il nuovo Samuel

21:14 - Il Milan è alla caccia di un difensore di prospettiva da regalare a Inzaghi, magari già a gennaio in caso di partenza di Mexes. Maiorino tornerà dal giro di scouting in Sudamerica con qualche nome buono da proporre e il più caldo è quello di Lisandro Magallan, centrale del Boca Juniors di 21 anni. Considerato l'erede di Samuel, Magallan è bravo nel gioco aereo e ha un fisico imponente. Costa 2 milioni di euro, ma non è l'unica alternativa.

Nella missione sudamericana il ds Maiorino ha avuto la possibilità di segnare sull'agenda diversi nomi di difensori interessanti per la rosa rossonera. Il più convincente, come detto, Magallan ma il 21enne del Boca non è in cattiva compagnia. Uno dei più convincenti è stato German Pezzella del River Plate, ma anche Dedé del Cruzeiro è un giocatore che è tornato di moda dopo l'interesse di qualche anno fa.