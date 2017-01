Deulofeu-Milan, sono ore calde. Il giocatore spagnolo ha dato il suo assenso. Ma la discussione sulla formula del trasferimento è il nodo più complicato. La BBC nel pomeriggio ha annunciato che l'Everton ha risposto al Milan con un no sul prestito . "La squadra di Liverpool - scrive la BBC - è in attesa di una nuova offerta del club milanese". In serata però la buona notizia: il club inglese avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto.

Gerard Deulofeu è, come deto, l'unico vero obiettivo per gennaio. Ecco perché Adriano Galliani sta lavorando tanto alacremente con l'Everton: il miglior rinforzo possibile a costo zero per dare un’alternativa nel tridente a Suso, Niang e Bonaventura. Il punto è che Milan e Everton non sono gli unici club coinvolti, ma c’è anche il Barcellona, cioè la squadra in cui Deulofeu è cresciuto: e i blaugrana vantano un diritto di recompra, per cui la sola soluzione possibile è quella di un prestito secco. Così si discute ancora, così servono ancora alcune telefonate per sbrogliare la matassa. Ma oggi dovrebbe essere il giorno del dentro o fuori: a Casa Milan, al di là delle frasi di circostanza, attendono una risposta. Chiara.