Per sopperire agli infortuni in difesa, su tutti quelli di Mattia De Sciglio e Luca Antonelli, il Milan potrebbe pescare dal mercato degli svincolati. L'idea calda in queste ultime ore è quella di Martin Caceres. L'ex bianconero, dopo il mancato superamento delle visite mediche con il Trabzonspor, era stato corteggiato dalla Fiorentina negli ultimi giorni della sessione invernale.