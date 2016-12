Milan, sotto con i rinforzi per Montella: il sogno è Pjaca

Sistemata la panchina con l'arrivo di Montella , adesso il Milan deve costruira la squadra per il rilancio. Già preso Lapadula, per l'attacco si continua a fare anche il nome di Leonardo Pavoletti. I buoni rapporti con il Genoa, però, non basteranno per assicurarsi il bomber rossoblù. Pirma infatti, bisognerà vendere Bacca per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Dal mercato, comunque, spuntano i nomi di Marko Pjaca e Adem Ljajic.