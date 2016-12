Milan, si punta Siqueira per la fascia sinistra 

16:09 - Il Milan corre ai ripari e vuole puntellare la fascia sinistra perché De Sciglio è in calo e Armero non convince. Così Galliani si è mosso per Siqueira chiedendolo in prestito all'Atletico Madrid. Per ora i Colchoneros hanno risposto "no", ma i buoni rapporti tra le due società dopo lo scambio Torres-Cerci potrebbero far decollare la trattativa. Rossoneri sempre all'assalto di un attaccante (Destro) e di un centrocampista (Witsel).

Un affare complicato quello per Siqueira, ma alla portata di Galliani. Il terzino sinistro è arrivato in estate al Calderon per 10 milioni di euro e ha già messo insieme dodici presenze. Quindi l'ex Udinese è al centro del progetto di Simeone e per questo la trattativa non è facile. I rossoneri comunque faranno un secondo tentativo.

Capitolo bomber. La Roma è anche disposta a cedere Destro, ma solo con la formula del prestito oneroso (da quantificare) con obbligo di riscatto, fissato a 20 milioni. Cifre al di fuori delle intenzioni del Milan.