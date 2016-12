Milan, si corre ai ripari e si valuta Suso

17:39 - C'è chi entra e c'è chi esce. Il Milan sfoltisce una rosa troppa numerosa visti i risicati impegni di questa stagione e valuta giocatori in entrata. Uno di questi è sicuramente Jesus Suso del Liverpool. Già sondato in estate nell'operazione che ha portato Mario Balotelli in Premier, a gennaio potrebbe avere il via libera definitivo per approdare in rossonero. Tra i possibili partenti ci sono Pazzini e Van Ginkel.

Attualmente Suso sta tornando dopo essersi curato da un intervento di ernia inguinale e solo questa settimana tornerà ad allenarsi con una certa continuità. Sul contratto, invece, lui non ha ancora rinnovato col Liverpool, anzi non ha preso quasi mai in considerazione le proposte che gli sono state fatte pervenire.

Stabilito che Suso potrà essere il rinforzo giusto per ripartire in inverno, c'è anche da mettere a posto la questione degli esuberi: il primo della lista è Pazzini che ha anche una proposta allettante dalla Mls. Via anche Van Ginkel col Chelsea che potrebbe girarlo a qualche club in Premier. In lista, ma ormai da troppo tempo, Mexes che costa troppo per i rossoneri di adesso, e Zaccardo.