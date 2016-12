MILAN: SI CONTINUA A INSISTERE PER EL GHAZI

Secondo quanto scrive Tuttosport, domenica pomeriggio sugli spalti dell'Amsterdam Arena c'erano anche gli emissari del Milan per assistere alla gara tra Ajax e Feyenoord. In via Aldo Rossi continuano a tenere d'occhio Anwar El Ghazi. Il club olandese chiede 10 milioni di euro, mentre il giocatore ha già un accordo con il Milan per un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione.