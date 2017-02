Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Telegraph, il Milan starebbe ancora monitorando Jack Wilshere, centrocampista dell'Arsenal in prestito al Bournemouth. La società rossonera aveva già cercato il venticinquenne la scorsa estate, ma il giocatore preferì restare in Inghilterra. Il contratto di Wilshere scade il 30 giugno 2018 ed il Milan potrebbe sfruttare la volontà dell'Arsenal di cederlo per non rischiare di perderlo a zero.