Milan, se parte Pazzini si punta su Okaka

16:50 - Il Milan sta osservando con attenzione la vicenda che vede la Juve decisa a portare Osvaldo a Torino, ma anche il parere, per ora, contrario dell'Inter. Perché se l'affare dovesse saltare, allora i bianconeri virerebbero su Giampoalo Pazzini. Tradotto: il Milan dovrebbe trovarsi un altro attaccante "di scorta" visto che l'arrivo di Destro chiude le porte al ruolo di titolare del reparto offensivo. Per questo Galliani, che a parole ha chiuso il mercato rossonero, sta pensando di chiedere Okaka alla Sampdoria. Anche se Pazzini vorrebbe restare in rossonero.

L'operazione era stata anticipata dalla finta telefonata di Ferrero allo stesso Galliani, che aveva fatto un sondaggio per avere Okaka in prestito. "Tu Okaka non lo dai con questa formula?", aveva chiesto il dirigente milanista "intercettato" da Rds prima di chiudere per Destro. Ma in caso di fuga di Pazzini, allora potrebbe essere Galliani a telefonare al presidente della Samp. Dove c'è un sovraffollamento di punte dopo l'arrivo di Eto' e Muriel, dovuto anche al fatto che Bergessio non vuole lasciare Genova.

Quanto a Pazzini, è anche il caso di conoscere il suo pensiero. Che era e rimane quello di restare al Milan, ben sapendo che il posto in prima squadra sarebbe difficile, ma ancor di più lo sarebbe alla Juventus, dopo Llorente e Morata (Tevez non si discute).